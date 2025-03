Am 16 Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem VfB Auerbach 1 ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den Bischofswerdaer FV 1.

Auerbach/vogtl./MTU. In der Arena zur Vogtlandweide haben 321 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem VfB Auerbach 1 und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Nach nur 13 Minuten brachte Lucas Seidel den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1

VfB Auerbach 1: Schlosser – Kadric, Hache, Brejcha (81. Mert), Guzlajevs, Seidel (64. Spranger), Schmidt, Bauer (73. Scheunert), Kaiser (64. Weigel), Roscher, Birkner

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Salewski, Sobe, Schiemann (64. Bürger), Hofmann, Scharfe, Born (64. Krautschick), Stopp (84. Hecker), Hahn, Fromm, Zizka

Tore: 1:0 Lucas Seidel (13.); Schiedsrichter: Benjamin Strebinger (Schleusingen); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 321