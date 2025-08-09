Ein 4:4 (2:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfL Halle 96 und RSV Eintracht 1949 am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (2:2).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Hallenser legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Ludwig Bölke der Torschütze (12.).

Der RSV Eintracht 1949 lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Matthias Steinborn versenkte den Ball in der 26. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). 2:2. Die Hallenser revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Joel Marks schoss und traf in der 48. Minute. So einfach ließen sich die Brandenburger aber nicht unterkriegen. Tim Göth versenkte den Ball in der 57. Minute. Unentschieden. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Achilleas Oikonomidis traf in Spielminute 74. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Am Ende der Partie sollte es dem RSV Eintracht 1949 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Göth den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Brandenburger Team erzielte (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Kurti, Haese, Pessel, Marks (69. Borval), Bölke (84. Racine), Arzumanian (84. Emmerich), Oikonomidis, Jagupov, Hüttig (74. Cabral)

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Kruska, Hellwig (80. Sommer), Samson, Koschembahr (23. Krüsemann), Göth, Steinborn (80. Güllmeister), Mustapha, Fron, Ekalle, Plumpe (60. Jupolli)

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118