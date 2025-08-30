Dem SC Freital glückte es am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Empor Glauchau mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 237 Zuschauer waren live dabei.

Freital/MTU. Die 237 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten das Team aus Glauchau mit 2:0 (1:0) souverän.

Bruno Schiemann traf für den SC Freital in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

SC Freital liegt in Minute 71 2:0 vorn

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philip Weidauer wurde für Bruno Schiemann eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Andre Luge für Phil Mende und Domenic Knoll für Marian Albustin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

26 Minuten nach der Pause konnte Philip Weidauer (Freital) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 2:0 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SC Freital hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Adler, Herold, Frenzel, Böcker, Horschig (77. Hendrich), Schiemann (68. Weidauer), Fluß (77. Schulze), Von Brezinski (86. Melcher), Tänzer, Heidler (86. Kreische)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Luge (46. Mende), Bochmann (83. Degel), Hähnel, Hertel, Sieber, Knoll (50. Albustin), Mack, Börner (83. Schädel), Werrmann, Anger (66. Barth)

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237