  4. Ergebnis 16. Spieltag: SC Freital sichert sich engen Triumph gegen FC Grimma mit 1:0

Der SC Freital sicherte sich am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Grimma.

13.12.2025, 15:50

Freital/MTU. In der WGF-Arena Stadion des Friedens haben 217 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SC Freital und dem FC Grimma verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
  • Austragungsort: Freital
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Schulze (70. Heidler), Herold (86. Ranninger), Adler, Weidauer (86. Seyfert), Böcker, Fluß (89. Milicevic), Michael, Tänzer (70. Hendrich), Menz
FC Grimma: Cap – Werner, Ziffert, Vogel, Rieger, Kaba (84. Seidl), Mattheus (74. Hübner), Markus (84. Förster), Janz, Pistol, Kind
Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217