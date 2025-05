Kein Punktgewinn für SG Union Sandersdorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 26. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den 1. FC Magdeburg II. hinnehmen.

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der 1. FC Magdeburg II. haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Paul Alois Hamella traf für die SG Union Sandersdorf in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jason Ceka den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (27.).

SG Union Sandersdorf Kopf an Kopf mit 1. FC Magdeburg II. – 1:1 in Minute 27

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Ceka/Magdeburg (79.), gefolgt von Tarek Chahed (1. FC Magdeburg II.) in Minute 87. Spielstand 3:1 für den 1. FC Magdeburg II..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 26

Bereits eine Minute später konnte Moritz Griesbach (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Sandersdorfer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – 1. FC Magdeburg II.

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Wonneberger (58. Farkas), Brunner (46. Hermann), Sommer, Seifert (84. Scheibe), Choschnau (84. Griesbach), Hamella, Reinhard, Zoblofsky (64. Sauer), Pannier

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Ceka (83. Korsch), Mergner, Chahed, Dzogovic, Stalmach (72. Pfennig), Nadjombe (72. Kamm), Millgramm (62. Vogler), Loric (62. Bytyqi), Birk, Baars

Tore: 1:0 Paul Alois Hamella (12.), 1:1 Jason Ceka (27.), 1:2 Jason Ceka (79.), 1:3 Tarek Chahed (87.), 2:3 Moritz Griesbach (88.); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Manuel Gieseler; Zuschauer: 245