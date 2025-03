Der SV Blau-Weiß Zorbau hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB 1921 Krieschow mit 1:3 (0:0).

Zorbau/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Zorbauer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 1921 Krieschow verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jihad Tarek Aljindo (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Miguel Pereira Rodrigues den Ball ins Netz (55.).

Unentschieden. Krieschows Martin Zurawsky konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Spieler Nummer 5 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (70.). Damit war der Triumph der Kolkwitz entschieden. In Spielminute 75 handelte sich der SV Blau-Weiß Zorbau noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1921 Krieschow

SV Blau-Weiß Zorbau: Kostal – Janz, Raßmann, Exner, Wagner, Franz (66. Köllner), Aljindo (77. Engl), Günther, Neuhaus, Balde, Gomes Da Silva

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Knechtel, Freigang, Antosiak (42. Zurawsky), Seibt (68. Gerstmann), Pahlow (78. Raak), Hebler, Grimm, Pereira Rodrigues (78. Schulz), Felgenträger (68. Michalski)

Tore: 1:0 Jihad Tarek Aljindo (50.), 1:1 Miguel Pereira Rodrigues (55.), 1:2 Martin Zurawsky (68.), 1:3 (70.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Tarik El-Hallag, Tim Annemüller; Zuschauer: 87