Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 305 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher waren den Gästen aus Wernigerode mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Cedric Graf das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (51.). Die Auerbacher legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Holger Schardt der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Auerbach 1 baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 61

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Vojtech Cermus ersetzte Max Roscher und Yannic Voigt kam rein für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Vojtech Cermus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (76.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Bauer, Graf (76. Spranger), Kaiser (66. Voigt), Roscher (66. Cermus), Birkner, Hache (76. Weigel), Schardt, Guzlajevs (90. Lippmann), Schmidt, Kadric

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Pandyal (56. St. Louis), Hunter (76. Müller), Farwig, Raeck (68. Pillich), Schmidt, Taiwo, Singbeil, Hess, Engelhardt (68. Lisowski), Dörnte (76. Radomski)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305