Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 305 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Cedric Graf das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (51.). Die Auerbacher legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Holger Schardt der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Auerbach 1 liegt in Minute 61 2:0 vorn

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Vojtech Cermus kam rein für Max Roscher und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Vojtech Cermus den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (76.). Damit war der Triumph der Auerbacher entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Hache (76. Weigel), Birkner, Schmidt, Kaiser (66. Voigt), Roscher (66. Cermus), Bauer, Kadric, Schardt, Graf (76. Spranger), Guzlajevs (90. Lippmann)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo, Dörnte (76. Radomski), Hunter (76. Müller), Hess, Farwig, Engelhardt (68. Lisowski), Schmidt, Pandyal (56. St. Louis), Singbeil, Raeck (68. Pillich)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305