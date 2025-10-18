Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VfB Auerbach 1 vor 305 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 305 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Cedric Graf für Auerbach traf und sechs Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (51.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Pascal Holger Schardt den Ball ins Netz (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

2:0 Vorsprung für VfB Auerbach 1 – Minute 61

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Vojtech Cermus ersetzte Max Roscher und Yannic Voigt kam rein für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Vojtech Cermus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (76.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Kaiser (66. Voigt), Birkner, Schardt, Guzlajevs (90. Lippmann), Bauer, Schmidt, Roscher (66. Cermus), Graf (76. Spranger), Kadric, Hache (76. Weigel)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo, Pandyal (56. St. Louis), Dörnte (76. Radomski), Farwig, Engelhardt (68. Lisowski), Raeck (68. Pillich), Hunter (76. Müller), Singbeil, Schmidt, Hess

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305