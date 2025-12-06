Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Bischofswerdaer FV 1 fuhr der VFC Plauen am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Plauen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen VFC Plauen und Bischofswerdaer FV 1 mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 393 Zuschauer waren im Vogtlandstadion Hauptstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christine Weigelt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (27.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Matheus De Moura Beal den Gastgeber in Führung (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 1

VFC Plauen: Schulze – Martynets, Michalek, Tanriver, Hussain (55. Limmer), Winter (55. Plank), De Moura Beal, Schubert (85. Träger), Profis (85. Kämpfer), Haake, Habermann Passionoto

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Born, Fromm, Baudisch, Reh, Dolla (70. Hecker), Rettig (75. Krautschick), Goebel, Stopp (70. Sobe), Bürger (83. Scholze), Hofmann

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (50.); Schiedsrichter: Christine Weigelt (Leipzig); Assistenten: Jennifer Steingräber, Gabriel Gmeiner; Zuschauer: 393