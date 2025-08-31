Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber VfL Halle 96 vor 127 Zuschauern gegen den Bischofswerdaer FV 1 mit einem überragenden 6:0 (3:0) durch.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Bischofswerda ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bischofswerda bereit: Nur zehn Minuten nach Spielbeginn lenkte Johann Weiß den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Hallensern unerwartet die Führung (10.). Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Niclas Hüttig der Torschütze (17.).

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Luca Shubitidze im gegnerischen Tor. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Joel Marks den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 festigte (88.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Arzumanian, Bölke, Jagupov, Lubsch, Marks, Kurti (72. Emmerich), Haese (66. Racine), Hüttig (66. Dierichen), Oikonomidis (72. Cabral), Pessel (78. Rümpler)

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Hecker (61. Baudisch), Born (46. Bürger), Weiß, Scheunert, Hofmann, Dolla (86. Sobe), Krautschick (86. Gries), Stopp, Scharfe, Rettig (79. Scholze)

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127