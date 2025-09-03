Ergebnis 4. Spieltag 0:3 – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SG Sargstedt / Germania HBS II
Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt hatte am Mittwoch keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II mit 0:3 (0:1).
Oschersleben/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Ronny Manegold. Der Trainer von Hadmersleben musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Sargstedt beobachten.
Schon kurz nach Anpfiff schoss Neo Justin Schürmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Direkt nach dem Anpfiff der zweiten Hälfte leisteten die Gastgeber sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Junias Gustav Borchers den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (60.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.15 Uhr
- Austragungsort: Oschersleben
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II
- Spieltag: 4
Minute 60: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt 0:2 im Hintertreffen
In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte einmal Gelb.
In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach Anpfiff gelang es Gustav Neumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (72.). In Spielminute 82 handelte sich die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt sicherte sich somit Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Sargstedt / Germania HBS II
NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Herbst (75. Abraham Maketh), Okunowski, Franke (46. Neumann), Borchers, Jülich (75. Al Awad), Gaßmann (46. Eckert), Kegel, Welz, Wolff (46. Mohamadi), Grüneberg
SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter, Herbst (54. Albrecht), Schürmann, Henning, Neumann, Camara (54. Holstein), Michl, Natow, Hartmann (36. Roßberg), Naujoks
Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (7.), 0:2 Junias Gustav Borchers (60.), 0:3 Gustav Neumann (72.); Schiedsrichter: Stefan Klose (Großmühlingen); Zuschauer: 60