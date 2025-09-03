Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt hatte am Mittwoch keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II mit 0:3 (0:1).

0:3 – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SG Sargstedt / Germania HBS II

Oschersleben/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Ronny Manegold. Der Trainer von Hadmersleben musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Sargstedt beobachten.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Neo Justin Schürmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Direkt nach dem Anpfiff der zweiten Hälfte leisteten die Gastgeber sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Junias Gustav Borchers den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 4

Minute 60: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt 0:2 im Hintertreffen

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte einmal Gelb.

In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach Anpfiff gelang es Gustav Neumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (72.). In Spielminute 82 handelte sich die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Sargstedt / Germania HBS II

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Herbst (75. Abraham Maketh), Okunowski, Franke (46. Neumann), Borchers, Jülich (75. Al Awad), Gaßmann (46. Eckert), Kegel, Welz, Wolff (46. Mohamadi), Grüneberg

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter, Herbst (54. Albrecht), Schürmann, Henning, Neumann, Camara (54. Holstein), Michl, Natow, Hartmann (36. Roßberg), Naujoks

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (7.), 0:2 Junias Gustav Borchers (60.), 0:3 Gustav Neumann (72.); Schiedsrichter: Stefan Klose (Großmühlingen); Zuschauer: 60