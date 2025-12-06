Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Stendal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Johannes Lagemann (1.FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

1:1 für 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg – 63. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Arminia Magdeburg steckte einmal Gelb ein.

In Minute 63 fiel der finale Treffer der Partie. 18 Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Scharfe, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Völzke (87. Loock), Ziekau (90. Sawaneh), Schulze (67. Amiti), Lauck, Vinzelberg, Handge, Braunschweig (74. Koshyk), Lagemann, Korbani, Wolff

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Jakob, Gerlach (79. Reka), Plexnies (56. Barth), Schoendube, Scharfe, Kranz, Sperling (56. Stackfleth), Hättasch, Hering (37. Diener), May

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25