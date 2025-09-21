Der SV Arminia Magdeburg hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:3 (1:0).

Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Magdeburger Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VfB 1906 Sangerhausen verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (27.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Florian Hösel am Ende der ersten Halbzeit, als Maximilian Louis Kranz für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb (52.). Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (53.).

Minute 53 SV Arminia Magdeburg gleichauf mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1

Unentschieden. Sangerhausens Halle konnte seinem Team in Minute 61 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein.

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Theo Schremmer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (78.). Die Magdeburger sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Jakob, Buschendorf (36. Sheviakov), Assner, Hoffmann (82. Scharfe), May (64. Barth), Hering (64. Johnson), Reka (72. Schoendube), Beyer, Kranz, Gerlach

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ruppe, Schremmer, Lange (87. Zarkua), Grenzebach (72. Schoder), Schütz, Buchhorn, Bühling, Nicolai (83. Ehrich), Bärwolf, Halle

Tore: 1:0 Maximilian Louis Kranz (43.), 1:1 Damien Halle (53.), 1:2 Damien Halle (61.), 1:3 Theo Schremmer (78.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40