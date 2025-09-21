Eine bittere Schlappe erlitt der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfL Halle 96 I (U19). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 35 Zuschauern mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Stefan Resch hat am Sonntag vor 35 Zuschauern auf dem Sportplatz Ebendorf ganze fünf Treffer kassiert. Die Partie endete 1:5 (0:3).

Hannes Thomas Unthan (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten in der 31. Spielminute nach. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück – 31. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Khalid den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (82.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Teubner (88. Mendel), Fromme, Müller, J. P. Meyer (65. Hoffmann), Leon (80. Hutzler), J. L. Meyer (80. Winter), Günther, Korbginski (88. Rautmann), Resch, Bertram

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Heute, Khalid, Danyi, Ugoh (46. Zabel), Meyer, Lorenz, Prokein, Unthan (66. Witter), Rayko, Onyedeke

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35