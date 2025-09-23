In wenigen Tagen beginnt für die SBB Baskets die erste Saison in der 2. Bundesliga Pro A. Die vergangenen Wochen verliefen beileibe nicht ideal aus Sicht der Wolmirstedter. Warum sie trotzdem optimistisch auf den Auftakt blicken.

Möchte den SBB Baskets auch in dieser Serie mit guten Aktionen und seiner Erfahrung helfen: Modestas Paulauskas.

Magdeburg - Gegen den Drittligisten Lok Bernau (84:44) haben die SBB Baskets eine gelungene Generalprobe erlebt. Zum einen sportlich, können sie doch nun am kommenden Sonnabend zum Auftaktspiel in der 2. Bundesliga Pro A mit einem guten Geführl nach Bremerhaven reisen (18.30 Uhr). Aber auch organisatorisch: Denn erstmals spielten die Wolmirstedter in ihrer neuen Heimstätte – in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle. Die Partie fand wie alle Testspiele ohne Fans statt, doch die Baskets konnten einige Abläufe testen. „Es hat alles super geklappt“, berichtet Geschäftsführerin Cindy Rössel, die mit ihrem Team seit dem Aufstiegsjubel arbeitsintensive Monate hinter sich hat.