Der FSV Barleben 1911 hatte am Dienstag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den Haldensleber SC mit 1:4 (0:3).

Barleben/MTU. Das Match zwischen Barleben und Haldensleber ist mit einer deutlichen 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Louis Neumann (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Lenny Joshua Boege der Torschütze.

28. Minute: FSV Barleben 1911 mit 0:2 im Rückstand

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Boege konnte in Minute 31 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 57 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Sören Ahlfeld, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (76.).

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911: T. T. Meyer – Fromme, Bertram, Hoffmann (55. Schröter), Teubner, Günther, Leon, J. L. Meyer, J. P. Meyer (77. Hein), Resch, Korbginski (55. Wosahlo)

Haldensleber SC: Krepp – Hartmann, Neumann (71. Okubazgi), Prokop, Boege, Ahlfeld, Wilken (62. Teuchler), Grmay (52. Madaus), Thal (52. Schürmann), Sulfrian (62. Fölsch), Klein

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 0:2 Lenny Joshua Boege (28.), 0:3 Lenny Joshua Boege (31.), 1:3 John Poul Meyer (57.), 1:4 Sören Ahlfeld (76.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Paul van der Velde, Nils Lehmann; Zuschauer: 50