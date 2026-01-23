Der VfB Ottersleben hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die SG Dessau/Kochstedt mit 1:4 (1:2).

1:4 – VfB Ottersleben verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SG Dessau/Kochstedt

Magdeburg/MTU. Vor 20 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Pabst mit 1:4 (1:2) gegen Dessau geschlagen geben müssen.

Darvin Francis Hajowsky traf für die SG Dessau/Kochstedt in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Emilio Becker (30.) erzielt wurde.

VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück – 30. Minute

Es lief nicht gut für den VfB Ottersleben. In Minute 31 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Carlo Fiete Fülla traf für Dessau in Minute 51. Spielstand 3:1 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Hajowsky den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (67.). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. Der VfB Ottersleben rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SG Dessau/Kochstedt

VfB Ottersleben: Koch – Niemann (81. Ibrahim), Lübke (76. Schulz), Rehwald (66. Safdari), Krietsch (81. Böer), Lieck, B. Raschauer, Bogunski, Multhaupt, Fadjinou (76. D. Raschauer)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler (85. Vetter), Karbath, Fülla, Becker, Hajowsky (75. Bro), Panzer, Khan (57. Täubrecht), Krieg, Saalmann, Alhamwi (61. Spielau)

Tore: 0:1 Darvin Francis Hajowsky (21.), 0:2 Emilio Becker (30.), 1:2 Mahugnon Sadeler Fadjinou (31.), 1:3 Carlo Fiete Fülla (51.), 1:4 Darvin Francis Hajowsky (67.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 20