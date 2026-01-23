Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Freitag setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 61 Zuschauern gegen den VfB Ottersleben mit einem souveränen 7:0 (5:0) durch.

Sandersdorf/MTU. 7:0 (5:0) in Sandersdorf: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Benjamin Boenecke, die SG Union Sandersdorf, am Freitag im Tor der Gäste aus Ottersleben untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Paul-Leon Uhte für Sandersdorf traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Sandersdorfer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (14.).

SG Union Sandersdorf liegt in Minute 14 2:0 vorn

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Ottersleben e.V. steckte einmal Gelb ein. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

26 Minuten nach der Pause konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Schneider (61. Pätzke), Mühlbauer (63. Franzke), Uhte, Seide, Groh, Mittmeier (61. Herzel), Stagat (63. Bergmann), Wieczorek, Mackowiak, Osterland (61. Nitsche)

VfB Ottersleben: Elbert – Raschauer, Yunashev, Lübke, Fadjinou, Raschauer (85. Neumann), Safdari (63. Thielecke), Agte (63. Liese), Niemann, Bogunski

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61