Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Wochenende hat der VfB Ottersleben im eigenen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen die NSG SSC/RW Weißenfels unterlag das Team von Maurice Heinrich mit 0:4 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Ingolf Schöniger vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Robin Buttlar das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jaime Ian Kalkofen den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (52.).

VfB Ottersleben liegt 0:2 im Rückstand – 52. Minute

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 67: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lucas Menzel ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Kalkofen den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (70.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 und 90 zwei Spieler vom Platz nehmen. Der VfB Ottersleben rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB Ottersleben: Koch – Lieck, Niemann, Fadjinou, (73. D. Raschauer), Lübke, Michalzik, Yunashev (57. Kocaoglu), B. Raschauer, Agte, Bogunski (73. Thielecke)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Brendel (76. Magul), Buttlar, Schulze, Menzel (69. Borkmann), Wagner, Heerdegen, Almutaleb (32. Klose), Kuhles, Perrey (46. Mertin)

Tore: 0:1 Robin Buttlar (45.), 0:2 Jaime Ian Kalkofen (52.), 0:3 Lucas Menzel (67.), 0:4 Jaime Ian Kalkofen (70.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Henry Schmidt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 30