Kantersieg für den 1. FC Lok Stendal: Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg feiern. Vor 19 Zuschauern gewann das Team 8:1 (5:0).

Stendal/MTU. Die Stendaler haben am Samstag dem Gegner aus Magdeburg souveräne acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Philip Braunschweig (1.FC Lok Stendal) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Johannes Lagemann (7.) erzielt wurde.

1. FC Lok Stendal liegt in Minute 7 2:0 vorn

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Elias Wolff traf in Minute 20, Jakob Ziekau in Minute 33, Louis Lauck in Minute 40, Samed Amiti in Minute 62, Lagemann in Minute 67 und Danylo Koshyk in Minute 89. Spielstand 8:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Altin Shaqiri den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Magdeburg erlangte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff, Vinzelberg, Loock (68. Sawaneh), Braunschweig (59. Koshyk), Ziekau, Lagemann, Amiti (81. Paschke), Handge, Lauck, Völzke (86. Salem Merso)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Starikovskiy, Meister (46. Gödecke), Shaqiri, Kirchhoff, Tapsoba (60. Drizari), Czerwenka, Haitham Mahmoud, Nyarko, Böttcher (46. Anwaar), Lenze

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (4.), 2:0 Johannes Lagemann (7.), 3:0 Elias Wolff (20.), 4:0 Jakob Ziekau (33.), 5:0 Louis Lauck (40.), 6:0 Samed Amiti (62.), 7:0 Johannes Lagemann (67.), 8:0 Danylo Koshyk (89.), 8:1 Altin Shaqiri (90.+1); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Ferdinand Aue; Zuschauer: 19