Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen endete das Spiel gegen die SG Union Sandersdorf am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Ben Grenzebach (VfB 1906 Sangerhausen) netzte in der 4. Minute der zweiten Halbzeit (49.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Tobias Nitsche der Torschütze (55.).

In der 74. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Tim Hering wurde für Lennox Ruppe eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Felix Herzel für Moritz Franzke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Moritz Franzke (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erlangen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schütz, Grenzebach, Ehrich, Bühling, Halle, Lange (90. Nicolai), Schremmer, Ruppe (87. Hering), Bärwolf, Buchhorn

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Pätzke, Nitsche, Stagat, Uhte, Koto'o Djouokou, Mittmeier, Groh, Wieczorek (51. Seide), Herzel (82. Franzke), Osterland

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15