Die NSG SSC/RW Weißenfels hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den Haldensleber SC mit 2:4 (1:1).

Jaime Ian Kalkofen traf für die NSG SSC/RW Weißenfels in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Aber die Haldensleber gaben sich nicht so leicht geschlagen: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 7 erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel NSG SSC/RW Weißenfels gegen Haldensleber SC – 41. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Haldensleber SC musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 26

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Justin Krämer den Ball über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Weißenfelser aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Elmi (86. Hashimi), L. Kopp (73. Schulze), Krämer, F. Kopp, Reiche, Brendel (46. Kuhles), Heerdegen, Kalkofen, Rothhoff, Buttlar (78. Amolegbe)

Haldensleber SC: –

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (20.), 1:1 (41.), 1:2 (57.), 1:3 (62.), 1:4 (86.), 2:4 Justin Krämer (89.); Schiedsrichter: Reinhard Franke (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Tobias Brauner; Zuschauer: 44