Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Ingolf Schöniger und sein Team NSG SSC/RW Weißenfels gegen den FSV Barleben 1911 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 geboten. Die Weißenfelser setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Jaime Ian Kalkofen (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 23 wurde das zweite Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Kalkofen.

Jaime Ian Kalkofen kickt NSG SSC/RW Weißenfels in 2:0-Führung – Minute 23

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Tim Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (90.). In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen (72. Perrey), Brendel (72. Magul), Sturm, May (46. Heerdegen), Buttlar, Wagner, Schulze, Mertin (64. Menzel), Kuhles, Saedan (46. Klose)

FSV Barleben 1911: Alexander – Meyer, Müller, Meyer, Korbginski, Schröter, Günther, Winter (65. Schade), Fromme, Mathiot, Hein

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30