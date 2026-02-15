Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Ingolf Schöniger und sein Team NSG SSC/RW Weißenfels gegen den FSV Barleben 1911 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 geboten. Die Weißenfelser setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Jaime Ian Kalkofen für Weißenfels traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Kalkofen den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Jaime Ian Kalkofen kickt NSG SSC/RW Weißenfels in 2:0-Führung – 23. Minute

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die NSG SSC/RW Weißenfels steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Tim Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (90.). In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Mertin (64. Menzel), Saedan (46. Klose), Kalkofen (72. Perrey), May (46. Heerdegen), Kuhles, Buttlar, Brendel (72. Magul), Sturm, Wagner, Schulze

FSV Barleben 1911: Alexander – Günther, Schröter, Hein, Mathiot, Müller, Fromme, Meyer, Winter (65. Schade), Meyer, Korbginski

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30