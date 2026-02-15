Die NSG SSC/RW Weißenfels unter Leitung von Trainer Ingolf Schöniger feierte einen deutlichen Erfolg über den FSV Barleben 1911 mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Barleben mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Jaime Ian Kalkofen für Weißenfels traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Kalkofen den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Doppelpack von Jaime Ian Kalkofen bringt NSG SSC/RW Weißenfels 2:0 in Führung – 23. Minute

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Tim Schulze den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (90.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Wagner, May (46. Heerdegen), Schulze, Buttlar, Brendel (72. Magul), Saedan (46. Klose), Kalkofen (72. Perrey), Mertin (64. Menzel), Kuhles, Sturm

FSV Barleben 1911: Alexander – Meyer, Mathiot, Fromme, Müller, Korbginski, Hein, Schröter, Meyer, Winter (65. Schade), Günther

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30