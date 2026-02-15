Kein Punktgewinn für SG Dessau/Kochstedt: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen die SG Union Sandersdorf hinnehmen.

Darvin Francis Hajowsky (SG Dessau/Kochstedt) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (28.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Miguel Mittmeier (40.) erzielt wurde.

In der 59. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. kassierte noch einmal Gelb. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Anton Groh den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Khan (71. Panzer), Becker (88. Bro), Fülla, Hajowsky, Karbath, Görsch (44. Täubrecht), Saalmann, Spielau, Dujakovic (79. Seidler), Sanneh

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Trettenbach, Koto'o Djouokou (76. Mackowiak), Nitsche (90. Mühlbauer), Uhte, Mittmeier (46. Pätzke), Perl, Wieczorek, Osterland, Groh, Seide

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47