Ergebnis 14. Spieltag 4:0 – NSG SSC/RW Weißenfels im Spiel gegen FSV Barleben 1911 deutlich überlegen
Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging die NSG SSC/RW Weißenfels von Coach Ingolf Schöniger aus dem Duell mit dem FSV Barleben 1911 vom Platz.
Weißenfels/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Barleben mit 4:0 (3:0) deutlich.
Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Jaime Ian Kalkofen für Weißenfels traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Kalkofen den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.
Doppelpack von Jaime Ian Kalkofen bringt NSG SSC/RW Weißenfels 2:0 in Führung – Minute 23
In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kalkofen ein.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 14
In der 71. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Tim Schulze den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911
NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Mertin (64. Menzel), Buttlar, May (46. Heerdegen), Wagner, Sturm, Kalkofen (72. Perrey), Brendel (72. Magul), Saedan (46. Klose), Kuhles, Schulze
FSV Barleben 1911: Alexander – Fromme, Mathiot, Schröter, Korbginski, Müller, Meyer, Meyer, Hein, Günther, Winter (65. Schade)
Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30