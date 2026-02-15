Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging die NSG SSC/RW Weißenfels von Coach Ingolf Schöniger aus dem Duell mit dem FSV Barleben 1911 vom Platz.

Weißenfels/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Barleben mit 4:0 (3:0) deutlich.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Jaime Ian Kalkofen für Weißenfels traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Kalkofen den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Doppelpack von Jaime Ian Kalkofen bringt NSG SSC/RW Weißenfels 2:0 in Führung – Minute 23

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Tim Schulze den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Mertin (64. Menzel), Buttlar, May (46. Heerdegen), Wagner, Sturm, Kalkofen (72. Perrey), Brendel (72. Magul), Saedan (46. Klose), Kuhles, Schulze

FSV Barleben 1911: Alexander – Fromme, Mathiot, Schröter, Korbginski, Müller, Meyer, Meyer, Hein, Günther, Winter (65. Schade)

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30