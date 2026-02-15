Der VfL Halle 96 I (U19) errang am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 88 Fußballfans einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Lio Lorenz erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joshua Noel Ugoh wurde für Anel Hajdarpasic eingesetzt und Paolo-Moris Heute für Lio Lorenz. Auf der Gastseite räumten Lennox Sikora für Nico Fischer und Nils Jan Heidelberger für Jonas Hohl den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Paolo-Moris Heute, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 zu erweitern (84.). In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Unthan (88. Kaiser), Hajdarpasic (71. Ugoh), Bärwald, Lorenz (71. Heute), Onyedeke, Brumme, Khalid (82. Omoike), Roschig, Rayko, Prokein

Turbine Halle: Nuding – Saile, Schneider (46. Natusch), Sikora (74. Fischer), Heidelberger (74. Hohl), Canabate Kasparek, Waschkowitz, Ries, Sultanaliev, Hoffmann (46. Merschky), Schischka

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88