Die VfB Germania Halberstadt A1 unter Leitung von Trainer Robin Gesell feierte ein deutliches Ergebnis über den Magdeburger SV Börde mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halberstadt/MTU. Die 45 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Magdeburg mit 5:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Robin Gesell vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Leon-Joel Platz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Platz den Ball ins Netz (36.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Cicce Lancine traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 56. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Neo Justin Schürmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (61.). Damit war der Erfolg der Halberstädter entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Magdeburger SV Börde beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (76.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Magdeburger SV Börde

VfB Germania Halberstadt A1: Holstein – Lancine (67. Oguz), Platz, Behrens (46. Stemmler), Ucke, Stender, Schürmann (67. Müller), Knoche (46. Roßberg), Schrader, Leopold, Naujoks

Magdeburger SV Börde: Model – Richter (55. Schulz), Beneke, Lima Sampa, Klause (74. Ebers), Begest, Krauel, Jahn, Schuster, Dunkel, Horn

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (36.), 2:0 Leon-Joel Platz (36.), 3:0 Cicce Lancine (50.), 4:0 Cicce Lancine (56.), 5:0 Neo Justin Schürmann (61.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Tero Wilhelm, Daniel Börner; Zuschauer: 45