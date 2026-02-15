Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Ingolf Schöniger und sein Team NSG SSC/RW Weißenfels gegen den FSV Barleben 1911 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Weißenfels/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Barleben mit 4:0 (3:0) deutlich.

Gleich nach Anpfiff schoss Jaime Ian Kalkofen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Weißenfelser legten in der 23. Spielminute nach. Wieder war Kalkofen der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Doppelpack von Jaime Ian Kalkofen bringt NSG SSC/RW Weißenfels 2:0 in Führung – Minute 23

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Tim Schulze den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (90.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles, Schulze, Sturm, Kalkofen (72. Perrey), Brendel (72. Magul), Saedan (46. Klose), Buttlar, Mertin (64. Menzel), Wagner, May (46. Heerdegen)

FSV Barleben 1911: Alexander – Winter (65. Schade), Günther, Schröter, Meyer, Mathiot, Korbginski, Meyer, Müller, Hein, Fromme

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30