Für die SG Dessau/Kochstedt endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Union Sandersdorf mit 2:3 (1:1).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Dessau/Kochstedt und die SG Union Sandersdorf ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Es waren schon 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Darvin Francis Hajowsky für Dessau traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (28.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Miguel Mittmeier (40.) erzielt wurde.

SG Dessau/Kochstedt Kopf an Kopf mit SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 40

In der 59. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Anton Groh (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Saalmann, Spielau, Khan (71. Panzer), Fülla, Becker (88. Bro), Dujakovic (79. Seidler), Karbath, Sanneh, Hajowsky, Görsch (44. Täubrecht)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte, Osterland, Wieczorek, Perl, Seide, Nitsche (90. Mühlbauer), Groh, Koto'o Djouokou (76. Mackowiak), Mittmeier (46. Pätzke), Trettenbach

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47