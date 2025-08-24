Der VfL Halle 96 I (U19) unter Leitung von Coach Stephan Neigenfink feierte einen deutlichen Erfolg über den Magdeburger SV Börde mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Die 29 Besucher haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Es waren schon 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Saleem Shero Khalid für Halle traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Paolo-Moris Heute der Torschütze (45.).

VfL Halle 96 I (U19) baut Vorsprung auf 2:0 aus – 45. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) kassierte jetzt einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Halle traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Thomas Unthan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Die Magdeburger wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Pepe Friedel für Emil Schulze und Niklas Richter für Malte Lennart Sievers den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Magdeburger. In Minute 61 lenkte Emil Schulze den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Magdeburger SV Börde

VfL Halle 96 I (U19): – Khalid, Meyer, Rayko, Bärwald (61. Witter), Unthan, Lorenz, Onyedeke, Heute (67. Omoike), Roschig, Prokein

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Bittmann (9. Begest), Horn, Westermann (78. Wartner), Richter (54. Sievers), Jäger (70. Lima Sampa), Jahn, Friedel (54. Schulze), Dunkel, Schuster

Tore: 1:0 Saleem Shero Khalid (31.), 2:0 Paolo-Moris Heute (45.), 3:0 Hannes Thomas Unthan (51.), 4:0 Emil Schulze (61.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Frank Gryga; Zuschauer: 29