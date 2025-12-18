Dem Haldensleber SC gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SV Fortuna Magdeburg mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 67 Zuschauer waren live dabei.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 67 Besuchern auf dem Sportplatz Jahn-Allee geboten. Die Haldensleber waren den Gästen aus Magdeburg mit 4:1 (0:0) souverän überlegen.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Sören Ahlfeld das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Louis Neumann (56.) erzielt wurde.

Haldensleber SC führt nach 56 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jannik Walther traf in Minute 60 und Lenny Joshua Boege in Minute 66. Spielstand 4:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Haldensleber SC musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Kelvin Nyarko den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Magdeburg erlangte (89.).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp – Hartmann, Grmay (58. Petrochenko), Prokop (46. Neumann), Wilken, Teuchler (82. Okubazgi), Sulfrian, Walther (82. Asfahale), Klein (76. Schürmann), Ahlfeld, Boege

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Kirchhoff, Lenze (70. Tapsoba), Czerwenka, Böttcher (63. Drizari), Rößner (57. Fleck), Telch (70. Prause), Meister, Shaqiri (57. Anwaar), Nyarko, Starikovskiy

Tore: 1:0 Sören Ahlfeld (53.), 2:0 Louis Neumann (56.), 3:0 Jannik Walther (60.), 4:0 Lenny Joshua Boege (66.), 4:1 Kelvin Nyarko (89.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Tonio Petzsch; Zuschauer: 67