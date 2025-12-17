Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Arminia Magdeburg vor 40 Zuschauern gegen den FSV Barleben 1911 mit einem überragenden 8:1 (3:1) durch.

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Mittwoch dem Rivalen aus Barleben souveräne acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Benjamin Hättasch (SV Arminia Magdeburg) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Maximilian Louis Kranz (32.) erzielt wurde.

32. Minute: SV Arminia Magdeburg baut Führung auf 2:0 aus

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Paul Rene Plexnies konnte in Minute 39 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Barleber. Spielstand 7:1 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Jakob Schoendube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:1 zu festigen (85.).

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – FSV Barleben 1911

SV Arminia Magdeburg: Sambill (46. Schünemann) – Hättasch, Reka (69. Sheviakov), Kranz, Barth, Jakob (69. Johnson), Scharfe, Schoendube, Assner, May, Plexnies (58. Gerlach)

FSV Barleben 1911: Meyer – Eichholz, Bertram, Leon, Müller, Hoffmann (58. Schröter), Fromme, Teubner, Günther, Wosahlo, Resch

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (25.), 2:0 Maximilian Louis Kranz (32.), 3:0 Paul Rene Plexnies (39.), 3:1 Niklas Eichholz (44.), 4:1 Timo Jakob (49.), 5:1 Paul Rene Plexnies (51.), 6:1 Benjamin Hättasch (60.), 7:1 David Assner (63.), 8:1 Jakob Schoendube (85.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 40