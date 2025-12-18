Für die NSG SSC/RW Weißenfels endete der 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Lok Stendal mit 3:4 (3:3).

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und der 1. FC Lok Stendal am Sonntag 3:4 (3:3) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Elias Wolff das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Till Vinzelberg (13.) erzielt wurde.

NSG SSC/RW Weißenfels sieht sich 0:2 im Rückstand – 13. Minute

Dann waren die zurückliegenden Weißenfelser dran: Henry Klose traf in der 19. Minute, gefolgt von Jaime Ian Kalkofen (27.). Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Stendaler den Ball in der 32. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Louis Lauck versenkte den Ball in der 45. Minute. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Erik Roshchyn Cintra wurde für Henry Klose eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Till Vinzelberg für Mohamed Sawaneh und Janek Völzke für Danylo Koshyk den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der 90. Minute gelang es Mohamed Sawaneh, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – 1. FC Lok Stendal

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles, Sturm, Schulze, Saedan, Kalkofen, Heerdegen, Klose (62. Roshchyn Cintra), Almutaleb, Borkmann, Buttlar

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lagemann, Lauck, Meinelt, Wolff, Ziekau, Vinzelberg (69. Sawaneh), Handge, Loock, Völzke (82. Koshyk), Amiti

Tore: 0:1 Elias Wolff (9.), 0:2 Till Vinzelberg (13.), 1:2 Henry Klose (19.), 2:2 Jaime Ian Kalkofen (27.), 3:2 Finn Handge (32.), 3:3 Louis Lauck (45.), 3:4 Mohamed Sawaneh (90.); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Silvio Schaller, Falk Theile; Zuschauer: 25