Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber schlugen das Team aus Magdeburg mit 4:1 (0:0) souverän.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Sören Ahlfeld das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (53.). Die Haldensleber legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Louis Neumann der Torschütze (56.).

Haldensleber SC in Minute 56 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Haldensleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Krebs im gegnerischen Tor. Jannik Walther traf in Minute 60 und Lenny Joshua Boege in Minute 66. Spielstand 4:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Kelvin Nyarko, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (89.).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp – Teuchler (82. Okubazgi), Walther (82. Asfahale), Ahlfeld, Prokop (46. Neumann), Boege, Hartmann, Wilken, Sulfrian, Klein (76. Schürmann), Grmay (58. Petrochenko)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Lenze (70. Tapsoba), Meister, Czerwenka, Nyarko, Starikovskiy, Rößner (57. Fleck), Shaqiri (57. Anwaar), Böttcher (63. Drizari), Kirchhoff, Telch (70. Prause)

Tore: 1:0 Sören Ahlfeld (53.), 2:0 Louis Neumann (56.), 3:0 Jannik Walther (60.), 4:0 Lenny Joshua Boege (66.), 4:1 Kelvin Nyarko (89.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Tonio Petzsch; Zuschauer: 67