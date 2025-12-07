Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Benjamin Boenecke und sein Team SG Union Sandersdorf gegen die NSG SSC/RW Weißenfels – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Die 40 Besucher des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten das Team aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich.

Miguel Mittmeier (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Das zweite Tor konnten die Sandersdorfer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz.

55. Minute: SG Union Sandersdorf führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tyson Stagat (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (85.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Pätzke, Stagat, Schneider (79. Franzke), Wieczorek, Groh, Mittmeier (65. Herzel), Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Osterland (75. Seide), Uhte, Trettenbach

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Menzel, Kuhles, Perrey (81. Magul), Schulze, Buttlar (73. Saedan), Heerdegen, Kalkofen, Borkmann, Wagner, Klose (58. Roshchyn Cintra)

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40