Ab Mittwoch darf Nikola Portner wieder für den SC Magdeburg auflaufen. Allerdings könnte der Torwart nach dem Ablauf seiner Sperre zur Nummer drei degradiert werden.

Wird SCM-Keeper Portner auf das Abstellgleis gestellt?

Torwart Nikola Portner war seit dem 15. August dieses Jahres gesperrt. Die Sperre ist am 10. Dezember ausgelaufen.

Magdeburg - Der SC Magdeburg profitiert in dieser Saison von seinem breiten Kader. Kaum Ausfälle sorgen dafür, dass Trainer Bennet Wiegert die Kräfte auf mehrere Schultern verteilen kann. Nach dem Comeback von Matthias Musche musste der 43-Jährige sogar mehrfach einen Profi auf die Tribüne setzen.