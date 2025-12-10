Zusammen feierten Isabell Werth und Don Johnson mehr als 50 internationale Siege und EM-Gold. Jetzt ist das frühere Erfolgspferd der weltweit erfolgreichsten Reiterin tot.

Rheinberg - Isabell Werths hat mit teils emotionalen Worten Abschied genommen von ihrem ehemaligen Erfolgspferd Don Johnson. „Leider mussten wir Don Johnson, den Anführer unserer Rentnerband, wegen eines unheilbaren Beinbruchs einschläfern“, schrieb die erfolgreichste Reiterin der Welt bei Instagram.

„Lieber Jonny, Du warst ein ganz besonderes Charakterpferd, mein "Sparringspartner" über nahezu 15 Jahre, ein Tausendfüßler, der zum Modellathleten wurde“, ergänzte die 56-Jährige. „Du warst immer zur Stelle, wenn irgendwo eine Party gefeiert wurde, und immer für eine spezielle Tanzeinlage gut. Du bist Dir und uns bis zum Ende treu geblieben! Danke für die besonderen Momente und Jahre.“

Mit dem 2001 geborenen Pferd hatte Werth unter anderem bei der Dressur-Europameisterschaft 2013 in Dänemark die Goldmedaille mit dem deutschen Team gewonnen. In der Erfolgsstatistik des Wallachs stehen mehr als 50 Siege bei internationalen Turnieren.

Die meisten ihrer ehemaligen Topferde leben auf Werths Reitanlage in Rheinberg.