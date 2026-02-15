Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:0 (1:0) ging die VfB Germania Halberstadt A1 von Coach Robin Gesell aus dem Kräftemessen mit dem Magdeburger SV Börde vom Platz.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robin Gesell am Ende der ersten Halbzeit, als Leon-Joel Platz für Halberstadt traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Platz (36.) erzielt wurde.

36. Minute: VfB Germania Halberstadt A1 vorne dank Doppelpack von Leon-Joel Platz – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Cicce Lancine traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 56. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Nur fünf Spielminuten später konnte Neo Justin Schürmann (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (61.). Mit 5:0 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Magdeburger SV Börde beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (76.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Magdeburger SV Börde

VfB Germania Halberstadt A1: Holstein – Platz, Leopold, Schürmann (67. Müller), Naujoks, Schrader, Ucke, Lancine (67. Oguz), Knoche (46. Roßberg), Stender, Behrens (46. Stemmler)

Magdeburger SV Börde: Model – Dunkel, Richter (55. Schulz), Schuster, Begest, Krauel, Horn, Jahn, Beneke, Klause (74. Ebers), Lima Sampa

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (36.), 2:0 Leon-Joel Platz (36.), 3:0 Cicce Lancine (50.), 4:0 Cicce Lancine (56.), 5:0 Neo Justin Schürmann (61.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Tero Wilhelm, Daniel Börner; Zuschauer: 45