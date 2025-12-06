Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:1) ging die Turbine Halle von Coach Maximilian Heller aus dem Kräftemessen mit der SG Dessau/Kochstedt vom Platz.

Halle/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat die Turbine Halle nach einem klaren Rückstand die SG Dessau/Kochstedt mit einem 5:1 (2:1) bezwungen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Carlo Fiete Fülla für Dessau traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Till Bjarne Zaeske den Ball ins Netz.

Turbine Halle Kopf an Kopf mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1 in Minute 24

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt steckte einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Akbar Sultanaliev (Halle) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 5:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Turbine Halle sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Só, Sultanaliev, Brandt, Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Heidelberger (55. Hildebrandt), Schneider (71. Förster), Zaeske, Ries, Saile, Sikora (79. Hohl)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Hajowsky, Becker, Seidler, Panzer, Dujakovic (30. Täubrecht), Alhamwi, Krieg (61. Bro), Fülla (47. Linke), Khan, Saalmann

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39