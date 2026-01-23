Barleben/MTU. Am Samstag haben sich der FSV Barleben 1911 und der VfB Ottersleben ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (3:2).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Wenzel Leuschner für Ottersleben traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Faris Hamidovic den Ball ins Netz (16.).

FSV Barleben 1911 und VfB Ottersleben – 1:1 in Minute 16

Dabei blieb es jedoch nicht. Barleben ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Tim Luca Müller versenkte den Ball in Spielminute 29, gefolgt von Martin Winter (37.). So einfach ließen sich die Magdeburger nicht abhängen. Mit einem Doppelpack von Leonard Friedrich Bogunski schaffte der VfB Ottersleben e.V. den Ausgleich. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Barleber konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Arthur Fromme traf in der 63. Spielminute. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Jacob Andreas Michalzik zog der VfB Ottersleben e.V. an den Gegnern vorbei. Spielstand 5:4 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Fromme den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Barleber Team erzielte (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Ottersleben

FSV Barleben 1911: Alexander – Korbginski, Resch, Schröter, Müller, Winter (46. Teubner), J. P. Meyer, J. L. Meyer, Fromme, Hamidovic, Hoffmann

VfB Ottersleben: Koch – Rüger (35. Bogunski), Lieck, Agte, Michalzik, Leuschner (46. Fadjinou), Niemann (71. Böer), Raschauer, Lübke, Yunashev

Tore: 0:1 Wenzel Leuschner (4.), 1:1 Faris Hamidovic (16.), 2:1 Tim Luca Müller (29.), 3:1 Martin Winter (37.), 3:2 Leonard Friedrich Bogunski (41.), 3:3 Leonard Friedrich Bogunski (47.), 4:3 Arthur Fromme (63.), 4:4 Jacob Andreas Michalzik (72.), 4:5 Jacob Andreas Michalzik (74.), 5:5 Arthur Fromme (82.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 25