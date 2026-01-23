Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Wochenende hat der VfB Ottersleben auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen die NSG SSC/RW Weißenfels unterlag das Team von Maurice Heinrich mit 0:4 (0:1).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Maurice Heinrich. Der Trainer von Ottersleben musste sein Team bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Ingolf Schöniger, als Robin Buttlar für Weißenfels traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Jaime Ian Kalkofen (52.).

Minute 52: VfB Ottersleben mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 67: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lucas Menzel ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Schon drei Minuten darauf konnte Kalkofen (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 4:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 und 90 zwei Spieler vom Platz nehmen. Die Magdeburger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB Ottersleben: Koch – Bogunski (73. Thielecke), Agte, Yunashev (57. Kocaoglu), Michalzik, B. Raschauer, Fadjinou, Lieck, Niemann, Lübke, (73. D. Raschauer)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Heerdegen, Wagner, Kuhles, Brendel (76. Magul), Buttlar, Schulze, Menzel (69. Borkmann), Almutaleb (32. Klose), Perrey (46. Mertin), Kalkofen

Tore: 0:1 Robin Buttlar (45.), 0:2 Jaime Ian Kalkofen (52.), 0:3 Lucas Menzel (67.), 0:4 Jaime Ian Kalkofen (70.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Henry Schmidt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 30