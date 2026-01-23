Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem VfB Ottersleben am Samstag nicht, als er sich vor 20 Fans mit 1:4 (1:2) gegen die SG Dessau/Kochstedt geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Ottersleben und Dessau ist mit einer deutlichen 1:4 (1:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach nur 21 Minuten schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Emilio Becker den Ball ins Netz (30.).

VfB Ottersleben sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 30

Es lief nicht gut für den VfB Ottersleben. In Minute 31 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Carlo Fiete Fülla traf für Dessau in Minute 51. Spielstand 3:1 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

22 Minuten nach der Pause konnte Hajowsky (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (67.). Mit 4:1 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Die Magdeburger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SG Dessau/Kochstedt

VfB Ottersleben: Koch – Niemann (81. Ibrahim), Bogunski, Rehwald (66. Safdari), B. Raschauer, Lübke (76. Schulz), Krietsch (81. Böer), Lieck, Multhaupt, Fadjinou (76. D. Raschauer)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler (85. Vetter), Karbath, Khan (57. Täubrecht), Alhamwi (61. Spielau), Hajowsky (75. Bro), Krieg, Saalmann, Fülla, Panzer, Becker

Tore: 0:1 Darvin Francis Hajowsky (21.), 0:2 Emilio Becker (30.), 1:2 Mahugnon Sadeler Fadjinou (31.), 1:3 Carlo Fiete Fülla (51.), 1:4 Darvin Francis Hajowsky (67.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 20