Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 8:1 (3:1) fegte die Mannschaft des SV Arminia Magdeburg den FSV Barleben 1911 am Mittwoch vom Platz.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Benjamin Hättasch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Maximilian Louis Kranz den Ball ins Netz (32.).

Minute 32: SV Arminia Magdeburg baut Führung auf 2:0 aus

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Paul Rene Plexnies konnte in Minute 39 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Barleber. Spielstand 7:1 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Jakob Schoendube (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 8:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – FSV Barleben 1911

SV Arminia Magdeburg: Sambill (46. Schünemann) – Reka (69. Sheviakov), Schoendube, Hättasch, Barth, Jakob (69. Johnson), Kranz, May, Plexnies (58. Gerlach), Scharfe, Assner

FSV Barleben 1911: Meyer – Hoffmann (58. Schröter), Teubner, Resch, Bertram, Günther, Wosahlo, Müller, Eichholz, Fromme, Leon

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (25.), 2:0 Maximilian Louis Kranz (32.), 3:0 Paul Rene Plexnies (39.), 3:1 Niklas Eichholz (44.), 4:1 Timo Jakob (49.), 5:1 Paul Rene Plexnies (51.), 6:1 Benjamin Hättasch (60.), 7:1 David Assner (63.), 8:1 Jakob Schoendube (85.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 40