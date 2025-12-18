Wenn Fußballer Vereine wechseln, sind daran auch oft Berater beteiligt. Diese haben 2025 eine Rekordsumme kassiert. Auch im Frauen-Fußball geht der Trend nach oben.

Zürich - Spielerberater im internationalen Fußball haben 2025 so viel Geld verdient wie nie zuvor. Wie der Weltverband FIFA mitteilte, sind zwischen dem 1. Januar und 1. Dezember insgesamt 1,37 Milliarden US-Dollar (rund 1,167 Milliarden Euro) an Honoraren für Transfers geflossen. Dies seien mehr als 90 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und liege weit über dem bisherigen Rekordwert von 889,4 Millionen US-Dollar (758 Millionen Euro) aus dem Jahr 2023.

Der größte Anteil der Beraterhonorare wurde laut FIFA um europäischen Club-Fußball gezahlt. Stärkster Treiber waren englische Vereine, die allein mehr als 375 Millionen US-Dollar (320 Millionen Euro) an Spielerberater gezahlt haben. Auf Platz zwei folgen deutsche Clubs mit 165 Millionen US-Dollar (rund 141 Millionen Euro).

Rekord auch bei den Fußballerinnen

Auch im Frauen-Fußball wurde mehr Geld an Vermittlerhonoraren ausgegeben als je zuvor. Laut FIFA-Statistik belief sich die Summe auf 6,2 Millionen US-Dollar (rund 5,3 Millionen Euro). Dies sei genau doppelt so viel 2024 und 13 Mal so viel wie 2020.

Nach FIFA-Angaben waren mit Stand vom 4. Dezember 2025 weltweit 10.525 Vermittler lizenziert.