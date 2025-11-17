Der SV Fortuna Magdeburg glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SG Union Sandersdorf mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 64 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 64 Besuchern auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Niklas Hännig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Lucas Kirchhoff erzielt.

SV Fortuna Magdeburg mit 2:0 vorne – 31. Minute

Es sah nicht gut aus für Sandersdorf. Aber dann musste der SV Fortuna Magdeburg auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Levin Steffen Schneider nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Bereits drei Spielminuten später konnte Bennet Heise (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die SV Fortuna Magdeburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SG Union Sandersdorf

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Starikovskiy (68. Böttcher), Kirchhoff, Shaqiri (53. Fleck), Telch (27. Nyarko), Hilliger, Anwaar (59. Heise), Hännig (71. Rößner), Gerloff, Lenze, Al-Chuaibi

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Pätzke (78. Segeth), Uhte (75. Franzke), Mittmeier, Wieczorek, Osterland, Groh, Stagat (46. Schneider), Nitsche, Seide, Trettenbach

Tore: 1:0 Niklas Hännig (7.), 2:0 Lucas Kirchhoff (31.), 2:1 Levin Steffen Schneider (90.+1), 3:1 Bennet Heise (90.+4); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Michael Kühl; Zuschauer: 64