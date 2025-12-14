Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Ben Grenzebach für Sangerhausen traf und vier Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (49.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz (55.).

Minute 55 VfB 1906 Sangerhausen auf Augenhöhe mit SG Union Sandersdorf – 1:1

In der 74. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Tim Hering ersetzte Lennox Ruppe. Auf der Gastseite sprang Moritz Franzke für Felix Herzel ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Moritz Franzke, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sandersdorfer zu erlangen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schütz, Ehrich, Lange (90. Nicolai), Halle, Bühling, Bärwolf, Schremmer, Buchhorn, Grenzebach, Ruppe (87. Hering)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Nitsche, Mittmeier, Osterland, Uhte, Herzel (82. Franzke), Pätzke, Wieczorek (51. Seide), Stagat, Groh, Koto'o Djouokou

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15