Für den 1. FC Lok Stendal endete der 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal und der VfB 1906 Sangerhausen ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). Max Pfaff traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Aber die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 39 wurde das Gegentor durch Elias Wolff erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FC Lok Stendal gegen VfB 1906 Sangerhausen – Minute 39

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der 1.FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Damien Halle den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Sangerhausen sicherte (85.). Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lohmann (59. Mohamed), Lagemann (71. Bordizhenko), Ziekau (59. Völzke), Meinelt, Schulze, Stoll (38. Korbani), Vinzelberg, Lauck, Braunschweig, Wolff (82. Koshyk)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Pfaff (70. Schoder), Grenzebach, Lange, Ehrich (80. Zarkua), Ruppe (74. Nicolai), Halle, Buchhorn, Schütz, Bühling, Bärwolf

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46